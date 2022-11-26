Туризм

Средняя стоимость авиабилетов в Египет из России на зиму снизилась на 66,5%

Средняя стоимость авиабилетов в Египет из России на зиму снизилась на 66,5%, в Турцию - на 46,7% по сравнению с осенью текущего года.

«Наибольшее изменение цен произошло на путешествия в Хургаду: авиабилеты на один из самых популярных египетских курортов можно купить на 66,5% выгоднее, чем осенью (средняя стоимость перелета в одну сторону на человека составляет 32 тыс. рублей). Почти в половину упала стоимость билетов в Стамбул (минус 46,7%): полететь зимой в один из самых популярных городов Турции можно за 18,1 тыс. рублей», - рассказали эксперты изданию ТАСС.

Билеты в Тель-Авив на зиму подешевели на 45,5%, до 30,2 тыс. рублей, а в Анкару - на 40,4%, до 34,1 тыс. Также снизились цены на перелеты в Дубай - на 37,7%, до 32,3 тыс. рублей, в Ереван - на 33,5%, до 12,5 тыс., в Тбилиси - на 32,9%, до 29,5 тыс., в Бишкек - на 23%, до 15,3 тыс. Стоимость авиабилетов в столицу ОАЭ Абу-Даби снизилась на 22,4%, до 44,4 тыс. рублей, в столицу Мальдив Мале - на 21,8%, до 57,5 тыс.

Среди европейских направлений подешевел перелет в Лондон - на 36,5%, до 31,2 тыс. рублей, в Амстердам - на 20,6%, до 46,3 тыс., в Будапешт - на 20,2%, до 56,7 тыс., в Лиссабон - на 18,8%, до 58,7 тыс. в Франкфурт-на-Майне - на 15,3%, до 40,2 тыс. рублей, сообщили в компании.