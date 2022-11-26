Туризм

Направление Петербург - Псков вошло в рейтинг самых популярных автобусных маршрутов осени

Направление Санкт-Петербург - Псков вошло в рейтинг самых популярных автобусных маршрутов осени 2022 года. Такие данные Псковской Ленте Новостей предоставил сервис путешествий Туту.ру.

Аналитики сервиса выяснили, куда чаще всего этой осенью путешествовали на автобусах. Около 89% поездок совершается по России, 8% - из России за рубеж, и еще 3% спроса пришлось на билеты между заграничными городами. Например, в ноябре были востребованы поездки по направлениям Минск - Вильнюс, Тбилиси - Ереван, Минск - Варшава.

Средний чек за билет по России этой осенью находится на уровне 980 рублей в одну сторону, а за билет за границу платят в среднем 3 276 рублей.

Самым популярным направлением осенью стал маршрут Москва - Ростов-на-Дону, за билет платили в среднем 1 929 рублей в одну сторону. На втором месте по спросу направление Москва - Переславль-Залесский (средний чек 540 рублей в одну сторону), замыкает тройку маршрут Москва - Воронеж (1 276 рублей в одну сторону).

Топ-20 автобусных направлений по России осенью 2022 года

Направление Доля пассажиров Средний чек в одну сторону Москва — Ростов-на-Дону 1,7% 1 929 Москва — Переславль-Залесский 1,2% 540 Москва — Воронеж 1,2% 1 276 Москва — Рязань 1,0% 625 Москва — Киржач 0,9% 420 Томск — Новосибирск 0,7% 925 Москва — Тула 0,7% 765 Москва — Санкт-Петербург 0,6% 1 405 Челябинск — Екатеринбург 0,6% 704 Санкт-Петербург — Тихвин 0,6% 471 Москва — Иваново 0,6% 1 000 Москва — Белгород 0,5% 1 361 Новосибирск — Барнаул 0,5% 827 Москва — Новомосковск 0,5% 843 Москва — Елец 0,5% 1 027 Санкт-Петербург — Псков 0,5% 867 Краснодар — Анапа 0,4% 639 Санкт-Петербург — Смоленск 0,4% 1 382 Москва — Тамбов 0,4% 1 367 Новороссийск — Краснодар 0,3% 531

У путешественников из Москвы, помимо уже перечисленных направлений, были этой осенью востребованы поездки на автобусах в Санкт-Петербург, Белгород, Елец и Тамбов. Также в топ-20 вошли направления Томск - Новосибирск, Челябинск - Екатеринбург, Санкт-Петербург - Тихвин, Новосибирск - Барнаул, Санкт-Петербург - Псков, Краснодар - Анапа, Санкт-Петербург - Смоленск и Новороссийск - Краснодар.