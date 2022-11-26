Направление Петербург - Псков вошло в рейтинг самых популярных автобусных маршрутов осени

Направление Санкт-Петербург - Псков вошло в рейтинг самых популярных автобусных маршрутов осени 2022 года. Такие данные Псковской Ленте Новостей предоставил сервис путешествий Туту.ру.
Аналитики сервиса выяснили, куда чаще всего этой осенью путешествовали на автобусах. Около 89% поездок совершается по России, 8% - из России за рубеж, и еще 3% спроса пришлось на билеты между заграничными городами. Например, в ноябре были востребованы поездки по направлениям Минск - Вильнюс, Тбилиси - Ереван, Минск - Варшава.
Средний чек за билет по России этой осенью находится на уровне 980 рублей в одну сторону, а за билет за границу платят в среднем 3 276 рублей.
Самым популярным направлением осенью стал маршрут Москва - Ростов-на-Дону, за билет платили в среднем 1 929 рублей в одну сторону. На втором месте по спросу направление Москва - Переславль-Залесский (средний чек 540 рублей в одну сторону), замыкает тройку маршрут Москва - Воронеж (1 276 рублей в одну сторону).
Топ-20 автобусных направлений по России осенью 2022 года
|
Направление
|
Доля пассажиров
|
Средний чек в одну сторону
|
Москва — Ростов-на-Дону
|
1,7%
|
1 929
|
Москва — Переславль-Залесский
|
1,2%
|
540
|
Москва — Воронеж
|
1,2%
|
1 276
|
Москва — Рязань
|
1,0%
|
625
|
Москва — Киржач
|
0,9%
|
420
|
Томск — Новосибирск
|
0,7%
|
925
|
Москва — Тула
|
0,7%
|
765
|
Москва — Санкт-Петербург
|
0,6%
|
1 405
|
Челябинск — Екатеринбург
|
0,6%
|
704
|
Санкт-Петербург — Тихвин
|
0,6%
|
471
|
Москва — Иваново
|
0,6%
|
1 000
|
Москва — Белгород
|
0,5%
|
1 361
|
Новосибирск — Барнаул
|
0,5%
|
827
|
Москва — Новомосковск
|
0,5%
|
843
|
Москва — Елец
|
0,5%
|
1 027
|
Санкт-Петербург — Псков
|
0,5%
|
867
|
Краснодар — Анапа
|
0,4%
|
639
|
Санкт-Петербург — Смоленск
|
0,4%
|
1 382
|
Москва — Тамбов
|
0,4%
|
1 367
|
Новороссийск — Краснодар
|
0,3%
|
531
У путешественников из Москвы, помимо уже перечисленных направлений, были этой осенью востребованы поездки на автобусах в Санкт-Петербург, Белгород, Елец и Тамбов. Также в топ-20 вошли направления Томск - Новосибирск, Челябинск - Екатеринбург, Санкт-Петербург - Тихвин, Новосибирск - Барнаул, Санкт-Петербург - Псков, Краснодар - Анапа, Санкт-Петербург - Смоленск и Новороссийск - Краснодар.