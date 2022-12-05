Туризм

Псковские санатории представляют на международной выставке в Москве

Делегация Псковского областного совета профессиональных союзов принимает участие в международной выставке «MedTravelExpo-2022. Санатории. Курорты. Медицинские центры», которая проходит с 5 по 8 декабря в Москве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского облсовпрофа

На открытии выставки с приветственным словом выступили первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко, президент торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катерин, члены Совета Федерации Федерального Собрания РФ, депутаты Государственной думы ФС РФ, представители Академии наук РФ и руководители крупнейших медицинских центров.

В ходе своих выступлений все спикеры отметили позитивную трансформацию отрасли, рост количества внедряемого инновационного оборудования в систему здравоохранения, увеличение промышленного производства медицинской техники, повсеместное импортозамещение, переход на продукцию российского производителя (в этом году из 700 производителей, принимающих участие в выставке, более 600 - отечественные).

Большое внимание уделили санаторно-курортному оздоровлению как фактору жизнесбережения в разрезе национальных проектов, стремлению к сохранению здоровья, улучшению качества и продолжительности жизни населения страны.

В ходе выставки будут работать десятки секций, тематических дискуссионных и экспертных площадок, круглых столов.

«Уверен, что мы традиционно сможем с достоинством представить санаторно-курортную и туристическую отрасль Псковской области. Профсоюзные объекты: санатории "Хилово", "Черёха", "Голубые озёра", туристические базы "Алоль", "Пушкиногорье", гостиница "Ольгинская" и бюро путешествий "Соцтурпроф" пользуются большим интересом среди участников выставки. По ходу нашей работы буду информировать об участии в площадках выставки, о новациях. Наши объекты замечательные, но мы будем работать так, чтобы они были лучшими в отрасли!» - прокомментировал ход выставки председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.