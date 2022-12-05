Туризм

Псковская область вошла в топ-5 регионов СЗФО по доступности отдыха на Новый год

Псковская область вошла в топ-5 регионов Северо-Запада России по доступности отдыха на Новый год. Рейтинг российских регионов по доступности отдыха на новогодние праздники в 2023 году Псковской Ленте Новостей предоставил портал бронирования санатории-россии.рф.

Рейтинг составили на основе анализа цен на путёвки в санаториях России при заезде на три дня с 31 декабря 2022 по 2 января 2023 года.

По данным портала, в Северо-Западном федеральном округе дешевле всего на Новый год поехать в санатории Республики Коми (9 120 рублей), Ненецкого автономного округа (9 180 рублей), Вологодской (9 660 рублей), Архангельской (10 090 рублей) и Псковской области (10 190 рублей). Стоимость отдыха включает проживание, питание и лечебные процедуры, но исключает новогодний банкет.

Дороже всего в СЗФО обойдется пребывание в новогоднюю ночь в санаториях Карелии (15 600 рублей), Калининградской области (15 730 рублей) и Санкт-Петербурга (15 800 рублей).

По словам члена правления Национальной курортной ассоциации Евгения Терентьева, следующий год может стать рекордным по спросу и загрузке санаторно-курортных учреждений. Так, на сегодняшний день количество бронирований на весенние и летние месяцы 2023 года уже существенно выше, чем в прошлые года.