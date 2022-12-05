Туризм

Направление Петербург - Псков вошло в топ-10 у тех, кто путешествует в сидячих вагонах

Направление Сантк-Петербург - Псков вошло в топ-10 у тех, кто путешествует в сидячих вагонах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили аналитики сервиса Туту.ру

Аналитики выделили 20 самых популярных направлений у путешественников, которые выбирают сидячие места, и посчитали средние чеки за поездку в декабре. По ряду маршрутов средняя стоимость поездки не превышает 1 000 рублей за билет в одну сторону: можно спланировать быстрое и недорогое путешествие на пару дней.

Те, кто путешествуют в сидячих вагонах, примерно каждый четвёртый билет покупают для поездки по направлению Москва — Санкт-Петербург (23,1%). Средний чек за путешествие между двумя столицами в сидячем вагоне в декабре находится на уровне 3 355 рублей.

На втором месте по популярности маршрут Москва — Нижний Новгород. Его доля в спросе среди путешествующих в сидячих вагонах составляет 5,6%. Ещё 9% спроса приходится на три южных направления: Краснодар — Адлер, Сочи — Краснодар и Эстосадок — Краснодар.

Аналитики отмечают, что в топ-20 популярных направлений по России для поездки в сидячем вагоне входит несколько маршрутов со средним чеком до 1 000 рублей за билет в одну сторону. Помимо трех упомянутых южных направлений, это маршруты Москва — Ярославль (875 рублей в одну сторону), Москва — Брянск (912 рублей), Санкт-Петербург — Псков (903 рубля), Москва — Тула (777 рублей), Москва — Рязань (752 рубля).

За 1 010 рублей в среднем оформляют билеты на декабрь в сидячие вагоны поездов для поездки между Москвой и Смоленском, это направление входит в топ-5 самых популярных. В бюджет до 1 500 рублей в одну сторону укладываются также маршруты Москва — Иваново (1 231 рубль), Москва — Воронеж (1 490 рублей), Москва — Владимир (1 069 рублей), Москва — Орёл (1 048 рублей), Москва — Курск (1 295 рублей), Москва — Кострома (1 471 рубль), Санкт-Петербург — Петрозаводск (1 241 рубль).