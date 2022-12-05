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Информация о профсоюзных здравницах появится в псковской «инфекционке»

08.12.2022 20:13|ПсковКомментариев: 0

Информация о профсоюзных здравницах появится в отделениях Псковской областной инфекционной клинической больницы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов. 

Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

Второй год подряд на выставке MedTravelExpo в Москве делегация Псковского областного совета профсоюзов работает совместно с медиками из Псковской области. В рамках работы на выставке состоялась рабочая встреча председателя Псковского облсовпрофа Игоря Иванова с главным врачом Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасией Повторейко.

Участники обменялись мнениями о мероприятии, обсудили вопросы реабилитации и долечивания. Договорились усилить информационный обмен. Информация о профсоюзных здравницах появится в отделениях инфекционной больницы, также в планах запуск видеоролика, пропагандирующего здоровый образ жизни и посещение санаторно-курортных объектов с целью лечения и сохранения здоровья. Профсоюзы, в свою очередь, максимально распространят в трудовых коллективах информацию о диагностической программе больницы.

«Анастасия Викторовна, знакомясь со стендами других регионов, отметила, что наши здравницы находятся на высоком уровне, особенно по оснащению медицинским оборудованием. Это действительно так, но на выставке были представлены новые программы оздоровления, инновационные системы диагностики, высокотехнологичное оборудование. Думаю, нам есть, над чем подумать, что ещё мы можем внедрить, чем мы можем удивить наших отдыхающих», - отметил по результатам встречи Игорь Иванов.

Теги: #профсоюзы #облсовпроф #инфекционная больница
Источник: Псковская Лента Новостей
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