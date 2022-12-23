Туризм

Эксперты рассказали, куда можно улететь из стран СНГ на прямых рейсах

Эксперты АТОР назвали страны и города, куда можно улететь из постсоветских государств.

«Ввиду отсутствия прямых рейсов из России по многим привычным направлениям, пассажиры стали активнее использовать аэропорты стран СНГ», — приводит сообщение АТОР RuNews24.

В настоящее время из Армении и Грузии большой выбор рейсов в Европу. Из Еревана, к примеру, можно улететь в Вену, Брюссель, Афины, Франкфурт-на-Майне, а также добраться до столицы Италии, Венеции, Парижа, Леона, Ларнаки, Варшавы и Вильнюса.

Из Тбилиси самолеты летают в немецкий Мюнхен, латвийскую Ригу, нидерландский Амстердам и греческие Афины. Из Кутаиси — в Милан, Будапешт, Барселону, Салоники, Краков и Таллин.

Кроме того, из Грузии можно добраться до Эль-Кувейта, Стамбула, Минска, Тель-Авива, Абу-Даби, Шарджи, Дохи и Дубая.

Богата маршрутами казахстанская Алма-Ата: оттуда есть рейсы в Таиланд, Кувейт, Индию, Республику Корею, ОАЭ, Вьетнам, Турцию, Саудовскую Аравию, на Мальдивы. Кроме того, с 26 декабря откроются полеты в Маэ на Сейшелах.

Из Азербайджана можно улететь в иракские Багдад, Эрбиль, Наджаф, Басру. Из Узбекистана самолеты летают в малазийский Куала-Лумпур, а из киргизского Бишкека — в монгольский Улан-Батор.