Туризм

Вероятность появления авиамаршрутов из Пскова на Север оценил Станислав Стармолотов

Север - одно из перспективных направлений для создания новых авиамаршрутов Псковского международного аэропорта. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов, отвечая на обращение на сайте губернатора.

«Регулярно большое количество жителей Пскова и области выезжают в Мурманск и Мурманскую область на работу, учёбу, домой. <...> Для псковичей и гостей города проблематично комфортное передвижение по маршруту Псков - Мурманск или Псков - Апатиты ввиду отсутствия авиасообщения между городами. Прошу вас рассмотреть вопрос о введении авиасообщения между Псковом и Кольским полуостровом», - написала женщина на сайте главы региона.

В своём ответе Станислав Стармолотов заметил, что правительство Псковской области заинтересовано в расширении географии полётов из Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга».

«Авиамаршрут Псков - Мурманск является одним из перспективных направлений. Однако в настоящее время принято решение о запуске других авиарейсов, которые являются более востребованными на сегодняшний день. В дальнейшем ООО "Новапорт Холдинг" и правительство Псковской области, которые являются участниками ООО "Псковский международный аэропорт "Княгиня Ольга", заинтересованы в проработке авианаправлений, связывающих Псковскую область с Севером», - добавил глава профильного комитета.