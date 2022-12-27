Туризм

Авиамаршрут из Пскова в Уфу планируют открыть в 2023 году

Авиамаршрут из Пскова в Уфу планируют открыть в 2023 году, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Сегодня, 29 декабря, он выступил с бюджетным посланием на сессии регионального парламента, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В части транспорта отдельно отмечу, что мы запланировали порядка 130 млн рублей на субсидирование авиамаршрутов

(108 уже подписали с Росавиацией). Рассчитываем, что сохранятся все направления этого года, возможно, добавится Уфа – соответствующие переговоры уже ведутся и с правительством Башкортостана, и с заинтересованными авиакомпаниями», - сказал глава региона.

Оставшиеся средства пока зарезервированы на случай открытия южных направлений – Анапы и Симферополя, добавил он