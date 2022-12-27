Туризм

Россияне стали более заблаговременно планировать новогодние поездки — аналитики

Россияне начали планировать новогодние поездки заблаговременно, выяснили аналитики «Яндекс Путешествий». Граждане забронировали отели и билеты на новогодние каникулы в этом году на 19 дней раньше, чем в прошлом.

Специалисты сервиса также отмечают, что у пользователей из 95% исследуемых городов горизонт планирования путешествий увеличился. В этом году подготовка к поездкам началась за 54 дня до 1 января, а в 2021-м — всего за 35 дней, рассказали специалисты.

По данным аналитиков, самыми предусмотрительными оказались пользователи из Охи (остров Сахалин), Новокузнецка (Кемеровская область), Братска (Иркутская область), Кемерово (Кемеровская область) и Калуги (Калужская область. Беспечнее всех — жители Талакана (вахтовый поселок в Амурской область), Бодайбо (Иркутская область), Йошкар-Олы (республика Марий Эл), Тобольска (Тюменская область) и Урая (ХМАО).