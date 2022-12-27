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Туризм

Российский регион-лидер по количеству туристов в 2022 году назвали туроператоры

29.12.2022 21:43|ПсковКомментариев: 0

В 2022 году Северный Кавказ стал абсолютным лидером по количеству отдыхающих там туристов. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, сообщив, что наиболее высокий рост турпотока был отмечен в Дагестане.

Глава АТОР отметила, что за предыдущие два года в Дагестане отмечалась положительная динамика на 15–20%. А в 2022 году данный показатель достиг 100%. Ломидзе добавила, что данный регион России побил все рекорды по количеству приезжающих туда путешественников, сообщает RuNews24.

В том числе большое количество россиян выбирают для отдыха побережье Чёрного моря – в этом году по данному направлению путешествует на 35-40% туристов больше, чем в 2021. Также на 30% выросло число туристов, отдыхающих на курортах Краснодарского края.

Помимо этого, отмечается сокращение выездного турпотока из России. За 2022 год данный показатель уменьшился на 26 млн человек по сравнению с данными допандемийного 2019 года.

На популярных горнолыжных курортах Северного Кавказа в период предстоящих новогодних праздников забронировано практически 100% отелей, добавляет НСН.

Теги: #туризм
Источник: Псковская Лента Новостей
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