Туризм

Россияне устремились на новогодних праздниках в Белоруссию и Казахстан

Во время новогодних каникул большинство россиян, выезжающих за рубеж, устремились в страны СНГ и ближнего зарубежья — наиболее популярными направлениями для поездок стали Белоруссия и Казахстан. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные опроса крупнейших российских сотовых операторов МТС и «Мегафон».

Согласно оценке крупнейших операторов сотовой связи в России, среди абонентов, выезжающих за рубеж, доля поездок в страны СНГ и ближнего зарубежья увеличилась примерно до 60%.

Сохранялся интерес к Турции и ОАЭ, также вырос спрос на путешествия в Таиланд.