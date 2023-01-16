Туризм

Шесть пляжей обустроили в Псковской области по нацпроекту

90 млн рублей выделили на гранты по развитию пляжей, в результате чего было обустроено 6 пляжей в Невельском, Куньинском, Псковском, Печорском районах. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

«Благодаря нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" в Псковской области в 2022-м году реализовано 38 проектов по развитию туристской инфраструктуры. Созданы пункты проката спорттоваров для отдыха в деревне Алтун, на острове имени Залита, в Себеже, Острове, Пскове и Печорах», - написал глава региона.

Также созданы гостиничные номера для людей с ОВЗ в Великих Луках и Куньинском районе, дерене Камено.

Также в регионе появился электронный путеводитель «Тур маршрут о локальной идентичности города Пскова» и путеводитель-квест «Псковские открытки».

Один из псковских туроператоров закупил радиогиды. Их уже опробовали школьники с экскурсией по Изборску и Пскову.