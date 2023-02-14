Туризм

Туристско-информационный центр Псковской области принимает участие во всероссийском конкурсе

Туристско-информационный центр Псковской области принимает участие во всероссийском конкурсе «Лучший туристско-информационный центр». Уже открыто онлайн голосование, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального ТИЦ.

Фото: ТИЦ Псковской области

Для голосования необходимо авторизоваться в russiatravel.club через мессенджер. Авторизовавшись в боте, необходимо отправить код для голосования, указанный рядом с ТИЦ. Код голосования за ТИЦ Псковской области - V43107.

Голосование продлится до 1 марта 2023 года включительно.

Всероссийский конкурс «Лучший ТИЦ» проводится с 2017 года. Отраслевая награда присуждается по итогам комплексной оценки работы ТИЦ за предыдущий год. Организатор конкурса — некоммерческое партнерство «Национальная ассоциация информационно-туристских организаций». На конкурс 2023 года заявки подали 64 туристско-информационных центра из 51 региона от Приморского края до Калининградской области.

Онлайн-голосование является одним из этапов всероссийского конкурса туристско-информационных центров. 10 лучших туристско-информационных центров будут определены по результатам трех этапов конкурса: народное голосование, независимая оценка качества оказания услуг, экспертная оценка. Подведение итогов конкурса пройдет в рамках встречи ТИЦ на выставке «Интурмаркет» 15 марта.