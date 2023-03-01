Туризм

Псковская область вошла в топ-5 на Северо-Западе России по числу отдыхающих на тысячу жителей

Псковская область вошла в топ-5 на Северо-Западе России по числу отдыхающих на тысячу жителей. Рейтинг российских регионов по соотношению числа отдыхающих и местных жителей по итогам прошедшего года предоставил Псковской Ленте Новостей портал бронирования «Санатории-России.рф».

Рейтинг составлен на основе анализа количества отдыхающих в санаториях на тысячу жителей региона. По данным портала «Санатории-России.рф», в Северо-Западном федеральном округе для отдыха лидируют Новгородская область (72 отдыхающих на тысячу жителей), Калининградская область (60), Мурманская область (47), Псковская область (35) и Вологодская область (34).

В целом по стране самыми популярными для отдыха являются курорты Краснодарского края (323 отдыхающих на тысячу жителей), Ставрополья (226) и Крыма (213). Псковская область - на 22 месте в стране по этому показателю.

По словам члена правления Национальной курортной ассоциации Евгения Терентьева, в отечественных здравницах отдохнули и поправили здоровье 4,3% россиян (или 6 миллионов 243 тысячи человек) в прошлом году.