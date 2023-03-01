Туризм

Сеть Azimut Hotels прекратит работу в Европе

Сеть Azimut Hotels, которая 15 лет назад насчитывала более 20 гостиниц в Европе, прекращает участие в бизнесе всех европейских отелей, сообщил РБК представитель компании Gleden Invest. По его словам, в течение года компания планирует завершить присутствие на европейском рынке.

Еще в прошлом году компания управляла восемью отелями в Германии и Австрии. Сейчас в Европе их осталось только три — под брендом Azimut продолжают работать отели в Дрездене, Эрдинге и Нюрнберге, указано на сайте сети. Но из списка исчезли гостиницы в Берлине, Кельне, Мюнхене и Вене. В сервисе по бронированию отелей Booking.com гостиницы в этих городах сменили названия с Azimut на acom-Hotel. Представитель Glenden Invest говорит, что компания не имеет отношения к этому бренду.

В пресс-службе Azimut Hotels подтвердили, что компания прекратила договоры управления с частью европейских отелей, которые работали под брендом Azimut.