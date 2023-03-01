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Туризм

И снова в грязи

09.03.2023 12:44|ПсковКомментариев: 0

Псковская область славится своей природой – лесами, реками и озерами. В живописных местах на территории региона располагаются многочисленные туристические базы и санатории, путевки в некоторые из них члены профсоюза могут получить со скидкой. Корреспондент Псковской Ленты Новостей пообщалась с псковичами, которые воспользовались льготными путевками в местные здравницы, чтобы узнать их впечатления об оздоровительном отдыхе в Псковской области.

 

Фото здесь и далее: Валентина Фишбейн

Приезжайте к нам снова

Член псковского профсоюза работников жизнеобеспечения Валентина Фишбейн уже на протяжении нескольких лет отдает предпочтение отдыху в санатории «Хилово», она отдыхала там порядка 12 раз. В здравнице женщина проходит курс оздоровления для опорно-двигательной системы. Среди любимых процедур собеседница ПЛН отметила ручной и водный массажи, а также все процедуры, связанные с грязями.

«Вообще, нравятся все процедуры, которые входят в путевку», - признала Валентина Фишбейн.

Водным процедурам в санатории «Хилово» отдает предпочтение и член первичного отделения профсоюза псковского онкодиспансера Елена Мутовина. В последний раз здравницу она посетила на февральских праздниках.

«Мне больше нравится все, что связано с водой - ванны разные. Хочу отметить, что в "Хилово" профессиональный коллектив, женщины, девочки все очень приветливые», - поделилась впечатлениями Елена Мутовина.

Она рассказала, что была в «Хилово» уже около 5 раз. Также ранее по профсоюзной путевке посещала санаторий «Голубые озера». «Тоже ничего плохого не могу сказать, процедуры мне понравились. Может быть, там в номерах чуточку поскромнее в плане интерьера, но, в принципе, я осталась довольна и тем отдыхом», - отметила женщина.

Своими впечатлениями об отдыхе в санатории «Хилово» поделилась и член псковского отделения Электропрофсоюза Валентина Лекс. Она в свою очередь отдает предпочтения процедурам, связанным с грязями – по мнению женщины они являются наиболее эффективными.

«В "Хилово" лечебные грязи и вода - все то, что нужно для лечения. Процедуры оказывают хороший поддерживающий эффект для здоровья. Понятно, что за 12 дней полностью не вылечишься. Ну и отдохнуть можно – от семьи, от дома, побыть в спокойной обстановке, где тебя обслуживают, все вокруг вежливые и приветливые», - заметила Валентина Лекс.

Собеседники рассказали, что в среднем по профсоюзной путевке в день они проходят порядка 3-4 оздоровительных процедур.

Уютный уголок

Женщины отметили и комфортность проживания в санатории «Хилово». Уборка в номерах производится регулярно, а территория здравницы содержится в чистоте и порядке.

«В феврале как раз были сильные снегопады, но утром, когда я шла на процедуры, основные дорожки были уже прочищены, то есть люди стараются подготовить территорию еще до процедур, - рассказала Елена Мутовина. – В номере всегда чисто, каждый день – уборка, полотенца и белье меняют, наверное, дня через три. Ничего не могу сказать, мне все очень понравилось: уютные, достаточно удобные номера, все для жизни в номерах есть. Единственное, не везде есть электрический чайник, но его, понятно, можно взять за дополнительную плату».

Валентина Фишбейн отметила, что особенно любит живописный край, в котором располагается санаторий «Хилово» - лес и озеро.

«На территории вообще изумительная красота, не налюбуешься. Все эти сосны, деревья, тропочки, дорога к озеру – все очень нравится, я часто хожу там на прогулку», - сказала она.

Дома так не едим

«Питание мне очень нравится, дома так не едим», - отозвалась об организации питания в санатории «Хилово» Валентина Фишбейн. Она рассказала, что прием пищи в санатории происходит три раза в день – на завтрак, обед и ужин. «В первый день, когда гости только заезжают, все питаются одинаково, а на завтра мы уже пишем, выбираем, в меню всегда представлено 3-4 вида на первое, второе, третье. Фрукты и овощи всегда есть», - отметила женщина.

Елена Мутовина добавила, что в плане питания в санатории предусмотрены варианты по любым предпочтениям – есть как постные и вегетарианские, так и мясные блюда. Также в санатории подают выпечку, кефир или бифидок.

«Все свежее, придраться не к чему», - заключила Валентина Лекс.
 

Досуг в санатории

Вечером, когда у отдыхающих заканчиваются оздоровительные процедуры, желающие могут насладиться развлекательной программой – увеселительные мероприятия в здравнице организовывают ежедневно.

«Приезжают артисты, каждый вечер что-нибудь есть. Например, концерт, а потом танцы. Несколько лет мы ездили в санаторий группой, хором, нас было 22 человека. И тогда мы ставили в "Хилово" концерт. Когда едем поодиночке, наши пенсионеры тоже всегда участвуют в общем концерте – администратор клуба по корпусам дает объявление и собирает людей, всех желающих. И там, уже на месте, проходят репетиции, а затем мы даем общий концерт», - поделилась Валентина Фишбейн.

Помимо культурных мероприятий, в здравнице предусмотрен спортивный отдых – зимой в аренду можно взять лыжи, летом – велосипеды. Для желающих погрузиться в творчество в «Хилово» организовывают мастер-классы.

«Мероприятий много, концерты, танцы, вечером кино показывают. Но я не танцор, предпочитаю гулять, пока светло, если погода была хорошая, а вечером спокойно отдыхаю в номере», - рассказала о своих предпочтениях в отдыхе Валентина Лекс.

Цена оздоровления

В профсоюзную путевку входит ряд оздоровительных процедур, но в случае необходимости отдыхающие могут расширить этот список за отдельную плату. В частности, Валентина Фишбейн рассказала, что предпочитает дополнительно покупать подводный массаж.

«Дополнительных трат немного. Из процедур – могу массаж докупить подводный, его меньше назначают, он дорогой. В общем, учитывая подарки для родных и другие траты, с собой беру еще около пяти тысяч рублей», - отметила она.

Елена Мутовина в свою очередь сказала, что ее устраивает количество процедур по путевке: «Хочу сказать, что в профсоюзную путевку достаточно много процедур входит. Мне хватает, не докупаю. Думаю, профсоюзной путевки достаточно».

Женщина добавила, что перечень процедур в «Хилово» постоянно обновляется – каждый раз в списке появляются 1-2 новых позиции, которые сразу же предлагают опробовать прибывшим гостям.

Итоговая стоимость путевок разнится, подобрать предложение желающим посетить одну из профсоюзных здравниц помогают сотрудники отдела реализации Псковского областного совета профессиональных союзов.

«Знаете, говорят, что театр начинается с вешалки, так вот санаторий начинается с реализации путевок. Там сидят очень милые девушки, доброжелательные, всегда подскажут, постараются найти, помочь. Например, если человек пожилой, ему постараются подобрать номер на первом или втором этаже, все по-человечески. Мы давно с ними работаем, это очень хорошие и внимательные люди. Люди, которые находятся на своем месте», - отметила Валентина Фишбейн и добавила, что последняя путевка на 12 дней обошлась ей в 16 200 рублей.

Ксения Иванова

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Теги: #регион60 #профсоюзы #Хилово #облсовпроф
Источник: Псковская Лента Новостей
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