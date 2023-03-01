И снова в грязи

Псковская область славится своей природой – лесами, реками и озерами. В живописных местах на территории региона располагаются многочисленные туристические базы и санатории, путевки в некоторые из них члены профсоюза могут получить со скидкой. Корреспондент Псковской Ленты Новостей пообщалась с псковичами, которые воспользовались льготными путевками в местные здравницы, чтобы узнать их впечатления об оздоровительном отдыхе в Псковской области.
Фото здесь и далее: Валентина Фишбейн
Член псковского профсоюза работников жизнеобеспечения Валентина Фишбейн уже на протяжении нескольких лет отдает предпочтение отдыху в санатории «Хилово», она отдыхала там порядка 12 раз. В здравнице женщина проходит курс оздоровления для опорно-двигательной системы. Среди любимых процедур собеседница ПЛН отметила ручной и водный массажи, а также все процедуры, связанные с грязями.
Водным процедурам в санатории «Хилово» отдает предпочтение и член первичного отделения профсоюза псковского онкодиспансера Елена Мутовина. В последний раз здравницу она посетила на февральских праздниках.
Она рассказала, что была в «Хилово» уже около 5 раз. Также ранее по профсоюзной путевке посещала санаторий «Голубые озера». «Тоже ничего плохого не могу сказать, процедуры мне понравились. Может быть, там в номерах чуточку поскромнее в плане интерьера, но, в принципе, я осталась довольна и тем отдыхом», - отметила женщина.
Своими впечатлениями об отдыхе в санатории «Хилово» поделилась и член псковского отделения Электропрофсоюза Валентина Лекс. Она в свою очередь отдает предпочтения процедурам, связанным с грязями – по мнению женщины они являются наиболее эффективными.
Собеседники рассказали, что в среднем по профсоюзной путевке в день они проходят порядка 3-4 оздоровительных процедур.
Женщины отметили и комфортность проживания в санатории «Хилово». Уборка в номерах производится регулярно, а территория здравницы содержится в чистоте и порядке.
Валентина Фишбейн отметила, что особенно любит живописный край, в котором располагается санаторий «Хилово» - лес и озеро.
«Питание мне очень нравится, дома так не едим», - отозвалась об организации питания в санатории «Хилово» Валентина Фишбейн. Она рассказала, что прием пищи в санатории происходит три раза в день – на завтрак, обед и ужин. «В первый день, когда гости только заезжают, все питаются одинаково, а на завтра мы уже пишем, выбираем, в меню всегда представлено 3-4 вида на первое, второе, третье. Фрукты и овощи всегда есть», - отметила женщина.
Елена Мутовина добавила, что в плане питания в санатории предусмотрены варианты по любым предпочтениям – есть как постные и вегетарианские, так и мясные блюда. Также в санатории подают выпечку, кефир или бифидок.
Вечером, когда у отдыхающих заканчиваются оздоровительные процедуры, желающие могут насладиться развлекательной программой – увеселительные мероприятия в здравнице организовывают ежедневно.
Помимо культурных мероприятий, в здравнице предусмотрен спортивный отдых – зимой в аренду можно взять лыжи, летом – велосипеды. Для желающих погрузиться в творчество в «Хилово» организовывают мастер-классы.
«Мероприятий много, концерты, танцы, вечером кино показывают. Но я не танцор, предпочитаю гулять, пока светло, если погода была хорошая, а вечером спокойно отдыхаю в номере», - рассказала о своих предпочтениях в отдыхе Валентина Лекс.
В профсоюзную путевку входит ряд оздоровительных процедур, но в случае необходимости отдыхающие могут расширить этот список за отдельную плату. В частности, Валентина Фишбейн рассказала, что предпочитает дополнительно покупать подводный массаж.
Елена Мутовина в свою очередь сказала, что ее устраивает количество процедур по путевке: «Хочу сказать, что в профсоюзную путевку достаточно много процедур входит. Мне хватает, не докупаю. Думаю, профсоюзной путевки достаточно».
Женщина добавила, что перечень процедур в «Хилово» постоянно обновляется – каждый раз в списке появляются 1-2 новых позиции, которые сразу же предлагают опробовать прибывшим гостям.
Итоговая стоимость путевок разнится, подобрать предложение желающим посетить одну из профсоюзных здравниц помогают сотрудники отдела реализации Псковского областного совета профессиональных союзов.
Ксения Иванова
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