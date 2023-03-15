Туризм

Туристский информационный центр Псковской области признали лучшим в России

Туристский информационный центр Псковской области признали лучшим в России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото: Туристский информационный центр Псковской области

Ранее сообщалось, что Туристский информационный центр Псковской области вошел в топ-5 по итогам народного онлайн-голосования в конкурсе «Лучший ТИЦ России».

В голосовании приняли участие почти 18 тысяч пользователей. В первом этапе отбора в топ-5 вошли:

Туристский информационный центр Самарской области

ГАУ Псковской области «Туристский информационный центр»

Туристско-информационный центр города Кургана

Центр развития туризма Златоустовского городского округа

Туристско-информационный центр VISITKOLOMNA.

Окончательные итоги всероссийского конкурса «Лучший ТИЦ» подвели на ежегодной встрече туристско-информационных организаций в рамках Международной туристической выставки «ИНТУРМАРКЕТ-2022».