Туристский информационный центр Псковской области признали лучшим в России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.
Фото: Туристский информационный центр Псковской области
Ранее сообщалось, что Туристский информационный центр Псковской области вошел в топ-5 по итогам народного онлайн-голосования в конкурсе «Лучший ТИЦ России».
В голосовании приняли участие почти 18 тысяч пользователей. В первом этапе отбора в топ-5 вошли:
Окончательные итоги всероссийского конкурса «Лучший ТИЦ» подвели на ежегодной встрече туристско-информационных организаций в рамках Международной туристической выставки «ИНТУРМАРКЕТ-2022».