Туризм

Туристический потенциал Псковской области представлен на международной выставке MITT

Псковская область принимает участие в 29-ой международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT, которая проходит в Москве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

В этом году тематический стенд региона посвящен древним крепостям Псковской области. Посетители и участники выставки, обратив внимание на импровизированные бойницы крепостной стены, могут увидеть неприступный Псковский кремль, древние крепости Изборска и Порхова, а также могучие стены Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

Участие в выставке способствует продвижению региона на федеральном уровне. Представители туриндустрии области имеют возможность найти новых клиентов и партнеров, а также создать для своих организаций новые векторы развития.

Отметим, что стенд Псковской области организован комитетом по туризму Псковской области при сотрудничестве с Псковским областным советом профсоюзов.