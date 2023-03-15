Туризм

Дно вошло в список бюджетных железнодорожных направлений из Петербурга

Список бюджетных железнодорожных маршрутов из Санкт-Петербурга на апрель составили аналитики сервиса путешествий «Туту». В рейтинг направлений с самыми низкими средними чеками вошли Псков, Дно и Великие Луки.

Из Санкт-Петербурга на поезде, заплатив до 1000 рублей за билет в одну сторону, можно уехать в Псковскую и Новгородскую области, а также в Республику Карелия. Средний чек за поездку в Великий Новгород и Окуловку находится на уровне примерно 870 рублей в одну сторону, за билет в Лахденпохью платят в среднем 941 рубль, а в Дно — 752 рубля.

Средние чеки за билет в Бологое и Вышний Волочёк Тверской области находятся на уровне 1029 и 1774 рублей в одну сторону соответственно. За билет в Псков в среднем платят 1031 рубль, в Великие Луки — 1373 рубля, в Сортавалу — 1052 рубля, а в Петрозаводск — 1519 рублей в одну сторону.

Анализировались данные по билетам с датами поездки с 1 по 30 апреля при оформлении до 22 марта включительно.