Туризм

Директор Полистовского заповедника поделился опытом создания новых туристических предложений

Директор Полистовского заповедника Николай Кораблев поделился опытом создания новых туристических предложений на форсайт-сессии «Объекты сельского туризма для привлечения туристского потока». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Полистовского заповедника

29 марта центр «Мой бизнес» совместно с Псковским областным союзом туриндустрии организовал форсайт-сессию, предметом обсуждения на которой стало формирование и развитие сельских сообществ, ведь именно партнерство чаще всего становится залогом успешности проектов в сельском туризме.

Как раз таким опытом, когда для создания новых туристических продуктов удалось объединить представителей бизнеса, третьего сектора и жителей деревень, расположенных рядом с заповедником, и рассказал руководитель Полистовского заповедника.

Так, одним из значимых результатов партнерства стал новый эколого-краеведческий маршрут «Люди и леса».

«Мы проложили деревянные настилы тропы через лес, возвели вышку на верховом болоте и установили информационные стенды в кратчайшие сроки. Это стало возможно благодаря длительному сотрудничеству с местными жителями, а также нашим новым и старым партнерам. Всю информацию для тропы мы собирали вместе с жителями деревни Гоголево, нам было важно рассказать подлинную историю этих мест», – рассказал Николай Кораблев в ходе своего выступления.

Создание маршрута «Люди и леса» стало возможно благодаря гранту из областного бюджета на развитие туристической инфраструктуры, полученному салоном путешествий «Дива.Псков».

С еще одним партнером, благотворительным фондом развития местного сообщества «Добрый город», Полистовский заповедник проводит деревенские фольклорные праздники, которые собирают гостей не только из Бежаницкого и Локнянского районов, но и из Пскова, Великих Лук, а также гостей из других регионов. В деревне Гоголево уже прошли праздники «Накануне Купалы» и «Полистовские Святки», сейчас сотрудники заповедника и фонда вместе с жителями деревни начинают подготовку в «Купале-2023».

В работе Полистовского заповедника особенное место уделено партнерским отношения с жителями приболотных деревень. Ведь именно такая форма сотрудничества является залогом устойчивого развития территории и важным компонентом экологического познавательного туризма.