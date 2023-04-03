Туризм

200 млн рублей получит Псковская область на развитие туризма

Почти 200 миллионов рублей получит Псковская область на развитие туризма. Больше 100 миллионов пойдут на гранты для предпринимателей, которые работают в туристической сфере. Об этом в интервью на телеканале «Россия 24» рассказала председатель областного комитета по туризму Марина Егорова, сообщает пресс-служба правительства региона.

«106 миллионов пойдут на выдачу грантовых средств, на поддержку общественных инициатив. Эти средства будут выдаваться в части конкурсного отбора, и целевое направление — это развитие и обустройство пляжей и создание и модернизация национальных туристических маршрутов, которых на территории Псковской области на сегодняшний день два. Это "Александр Невский — имя России" и "С грохотом по фермам, или Глаза боятся — руки делают". 130 миллионов уже выделены. Мы сейчас подписываем соглашение на создание туристического кода центра города Пскова. И в дальнейшем мы планируем, как только будет принята нормативная база по основным туристическим дестинациям нашего региона, подавать заявки в Минэк, чтобы привлекать денежные средства на создание и реализацию этого проекта в других муниципальных образованиях», – отметила Марина Егорова.

Также в интервью она напомнила, что недавно туристический потенциал Псковской области был представлен в Москве, регион вызвал немалый интерес у представителей туриндустрии столицы.

«Псковщина была представлена и на международных выставках, в том числе на "Интермаркете" и выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT. Это ежегодные международные выставки в преддверии туристического сезона, которые проходят в Москве. На MITTе мы были представлены — стенд наш был оформлен в виде основных юбилейных дат, которые проходят у нас в этом году в регионе. Это 550-летие Псково-Печерского монастыря и Печор и 700-летие упоминания Гдова в летописи», – добавила руководитель профильного комитета.