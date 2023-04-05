Туризм

Отели и санатории Кисловодска на майские праздники забронировали на 100%

В санаториях и отелях Кавказских Минеральных Вод практически не осталось свободных мест для туристов, желающих отдохнуть на майских выходных. Информация об этом опубликована на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным администрации Кисловодска, городские санатории и отели уже забронированы на 100% на майские праздники, пишет RuNews24.

Вице-президент АТОР Сергей Ромашкин отметил, что в 2023 году поток туристов, отправляющихся на отдых в Кавминводы? может достичь рекордных показателей за последние 20 лет.

Кроме того, в пресс-службе «Интуриста» сообщили, что на летний сезон загрузка средств размещения превысила 85%. Уточняется, что наибольшая загруженность наблюдается в санаториях Пятигорска и Кисловодска.

Стоит отметить, что средняя стоимость размещения в объектах эконом-уровня составит от 3 тысяч рублей на одного человека за ночь. Номер в среднем сегменте обойдется туристам примерно в 5 тысяч рублей, в высоком — от 10 тысяч рублей.