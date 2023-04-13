Туризм

Изборский музей-заповедник принял участие в весенней ярмарке туристических услуг в Минске

Музей-заповедник «Изборск» принимаем участие в XXV Международной весенней ярмарке туристических услуг «Отдых-2023», которая открылась сегодня в Минске. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото здесь и далее: Музей-заповедник «Изборск»

Сотрудники рассказали посетителям и профессионалам турбизнеса Республики Беларусь об объектах музея-заповедника «Изборск» и экспозициях, которые можно посетить во время путешествия. Отдельно внимание уделили интерактивным программам, подготовленным для школьников.

В этом году ярмарка объединяет более 300 участников туристической индустрии и представляет собой активную деловую площадку для регионов, стран и туристических компаний из разных стран: России, Узбекистана, Кубы, Болгарии, Грузии, Пакистана и Венесуэллы.