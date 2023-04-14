Туризм

Псковские санатории презентовали на выставке «Отдых-2023» в Минске

Делегация учреждений отдыха и оздоровления во главе с председателем Псковского облсовпрофа Игорем Ивановым представила возможности профсоюзных санаториев, баз отдыха, гостиницы и бюро путешествий псковских профсоюзов на туристической выставке «Отдых-2023» в Минске. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

Выставка «Отдых-2023», проходящая с 13 по 15 апреля в Минске, - самая крупная туристическая выставка Белоруссии в категории «Туризм и отдых». Это международная деловая площадка для стран, регионов и туристических компаний со всего мира, которые представляют свои продукты и услуги на белорусском рынке.

Участники в рамках работы выставки смогут встретиться с коллегами, найти новых клиентов и заключить партнерские соглашения и агентские договоры. Отметим, Псковский облсовпроф уже заключил соглашение с профсоюзами Белоруссии, по которому членам профсоюзов Псковской области предоставляется скидка на отдых в ряде белорусских санаториев.

«Мы рады быть на вашей земле, представлять наши учреждения и организации. Коллеги очень много сказали о значимых местах нашего региона, о тех маршрутах, которые сегодня предлагает комитет по туризму, в целом наш регион готов встречать гостей. Сказали, Россия начинается здесь - да, это факт. Псков - это душа, это сердце. Псков - это любовь. Чтобы хорошо все функционировало в единстве, как говорят у нас в профсоюзах, это не может быть без нас. Профсоюзы предлагают полный комплект санаторно-курортного оздоровления», - выступил на мероприятии Игорь Иванов.

Он отметил, что Псковский облсовпроф предлагает лечение и отдых в санаториях «Хилово», «Голубые озера», «Череха».

«Сегодня много говорили про туристические места нашего края, про Пушкина. У нас там своя база отдыха "Пушкиногорье", мы с радостью принимаем гостей, туристов, делаем увлекательные экскурсии по знаменитым пушкинским местам. Также у нас есть туристическая база отдыха "Алоль", тут большой популярностью пользуется активный вид отдыха и туризма. В городе Пскове у нас расположена замечательная гостиница "Ольгинская", которая находится в центре города, на реке Великой, с видом на Кремль, - продолжил Игорь Иванов. - Дорогие друзья, мы ждём вас в наших профсоюзных учреждениях, мы готовы делать для вас индивидуальные программы под ключ. Мы готовы ко всему и с большой радостью все сделаем! Ждём вас!»