Туризм

Авиаперелёт в салоне экономкласса подорожал в Псковской области

Поездка в ОАЭ и авиаперелёт в салоне экономкласса подорожали в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

Инфографика: Псковстат

Среди услуг наибольший рост цен в марте специалисты отметили на поездку на отдых в ОАЭ – на 33,1%, полет в салоне экономического класса самолета – на 30,5,%, поездки в отдельные страны Юго-Восточной Азии – на 26,0%, поездку в Беларусь – на 17,6%, лечебный массаж и поездку на отдых в Египет – на 13,8%, пересылку простого письма – на 11,3%. Из бытовых услуг значительнее других выросли цены на стирку и глажение белья прямого – на 6,4%, установку натяжного потолка – на 4,9%.

Наибольшее снижение цен наблюдалось на поездки в отдельные страны Средней Азии – на 9,0%, общий анализ крови – на 2,1%.