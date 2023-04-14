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Туризм

Транспортные потоки по РФ в пик туристического сезона спрогнозировали в Минэке

17.04.2023 14:43|ПсковКомментариев: 0

В Минэкономразвития посчитали, сколько туристов и какими видами транспорта летом отправятся в путешествия по России. По прогнозу министерства, в пик сезона туристам может не хватить мест в самолетах на наиболее популярных направлениях - в Краснодарском крае, Москве, Петербурге, на Урале, Северном Кавказе, сообщил замглавы ведомства Максим Колесников.

Он пояснил, что в прошлом году в летний сезон средняя загрузка транспорта составляла 85% для авиатранспорта, 50% для железнодорожного, 36% для автомобильного, пишет «Интерфакс».

«Мы определили, что присутствует сезонная неравномерность туристического потока. Пиковое значение приходится на июль. Если транспортная отрасль справится с пиковой нагрузкой в июле, то справится и в остальные периоды. По 18 макрорегионам прирост туристов в высокий сезон составит 546 тысяч человек в июле. Из них на железнодорожном транспорте - порядка 273 тысяч человек, общественный автомобильный 44 тысяч, авиатранспорт - 229 тысяч», - сказал замминистра, выступая на совещании по подготовке к туристическому сезону.

Он пояснил, что в приоритетных туристических агломерациях, таких, как Краснодарский край, на железнодорожном и автомобильном транспорте есть резервы для увеличения пассажиропотока в пик сезона.

«По авиатранспорту предварительные расчеты говорят, что у нас пассажиропоток был 889 тысяч при загрузке 90%, резерв мест составлял 99 тысяч. Планы текущие - подсократить количество мест на 170 тысяч. Из чего следует, что дефицит пассажирских мест с учетом планов отрасли пока составляет порядка 71 тысяч», - сказал Колесников.

Замминистра подчеркнул, что на авиатранспорте в связи с этим можно ожидать дефицита мест в наиболее популярных у туристов регионах.

«По такой логике мы проанализировали все ключевые агломерации, и я прошу обратить внимание коллег из Минтранса и Росавиации: нам предварительно необходимо с вами отработать объем рейсов и количество мест именно по авиации. Мы видим, что по Краснодарскому краю, Москве, Санкт-Петербургу, Уралу, Северному Кавказу все-таки в пиковую загрузку у нас мест может не хватить», - подчеркнул Колесников.

По данным министерства, до июля расширение авиаперевозки не требуется. В июле необходимы дополнительные авиарейсы по девяти туристическим направлениям. Это Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Калининград, Алтай, Карелия, Золотое кольцо, Северный Кавказ, Республика Татарстан.

В августе дополнительные рейсы потребуются на шести направлениях, в сентябре - на трех, в октябре - на двух.

Ранее он сообщил, что по всей России в этом году прогнозируется рост турпотока на 5,2% или 7,3 млн человек. В том числе по 18 туристическим макрорегионам - 5,5% или 4,4 млн человек.

Теги: #Минэк #туристы
Источник: Псковская Лента Новостей
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