 
Туризм

Команда Псковского облсовпрофа приняла участие в турслёте Дорпрофжел

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Команда Псковского областного совета профсоюзов стала участником ежегодного профсоюзного туристического слёта Дорпрофжел на Октябрьской железной дороге, который прошёл на территории Порховского муниципального округа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облсовпрофе.

Фото здесь и далее: Псковский облсовпроф

Торжественное открытие слёта состоялось с участием заместителя председателя Роспрофжел на Октябрьской железной дороге Алексея Белова, главы Дновского муниципального округа Владимира Цветкова и председателя Псковского облсовпрофа Игоря Иванова.

В этом году Псковский облсовпроф представила одна из самых многочисленных команд — более 20 участников. В её состав вошли представители отраслевых профсоюзов работников жизнеобеспечения, государственных учреждений, культуры, радиоэлектронной промышленности, здравоохранения и потребительской кооперации.

На протяжении нескольких дней участники соревновались в спортивных и туристических дисциплинах, демонстрировали командную сплочённость, взаимовыручку и отличную физическую подготовку. Слёт стал площадкой не только для спортивных состязаний, но и для укрепления профсоюзного единства, обмена опытом и дружеского общения.

«Спортивные победы, море эмоций и позитив во всём. Спасибо всем участникам! Горжусь, что мы — одна большая профсоюзная семья. Такие мероприятия объединяют людей, укрепляют командный дух и подтверждают, что профсоюз — это не только защита трудовых прав, но и активная, насыщенная общественная жизнь», — отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.
 

Профсоюзная команда в 2026 году признана самой креативной командой туристического слета и заняла 1 места в состязаниях «Биатлон», «Кросс» и «Конкурс поваров».

Псковский областной совет профсоюзов благодарит организаторов туристического слёта за высокий уровень проведения мероприятия.

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