Команда Псковского облсовпрофа приняла участие в турслёте Дорпрофжел

Команда Псковского областного совета профсоюзов стала участником ежегодного профсоюзного туристического слёта Дорпрофжел на Октябрьской железной дороге, который прошёл на территории Порховского муниципального округа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облсовпрофе.
Фото здесь и далее: Псковский облсовпроф
Торжественное открытие слёта состоялось с участием заместителя председателя Роспрофжел на Октябрьской железной дороге Алексея Белова, главы Дновского муниципального округа Владимира Цветкова и председателя Псковского облсовпрофа Игоря Иванова.
В этом году Псковский облсовпроф представила одна из самых многочисленных команд — более 20 участников. В её состав вошли представители отраслевых профсоюзов работников жизнеобеспечения, государственных учреждений, культуры, радиоэлектронной промышленности, здравоохранения и потребительской кооперации.
На протяжении нескольких дней участники соревновались в спортивных и туристических дисциплинах, демонстрировали командную сплочённость, взаимовыручку и отличную физическую подготовку. Слёт стал площадкой не только для спортивных состязаний, но и для укрепления профсоюзного единства, обмена опытом и дружеского общения.
Профсоюзная команда в 2026 году признана самой креативной командой туристического слета и заняла 1 места в состязаниях «Биатлон», «Кросс» и «Конкурс поваров».
Псковский областной совет профсоюзов благодарит организаторов туристического слёта за высокий уровень проведения мероприятия.