Из Пскова в Великий Новгород на каяках: стартовала экспедиция «Путь воды»

Из Пскова стартовала водная экспедиция «Путь воды» — переход на каяках и байдарках до Великого Новгорода, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Константин Красильников / ПЛН

Протяженность маршрута составляет 280 километров. Участникам предстоит пройти по рекам Великая, Череха, Уза, Шелонь, Волхов, а также пересечь озеро Ильмень. Финишная точка — стены Новгородского Кремля. Таким образом, маршрут соединит два древних кремля — Псковский и Новгородский.

Выбор даты не случаен: экспедиция приурочена к сезону малой воды, что обусловлено особенностями гидрологического режима. Продолжительность перехода составит 8–9 дней. Формат — полностью автономный: участники самостоятельно обеспечивают себя снаряжением и продовольствием, а места ночлега определяют по итогам дневного перехода.

В составе экспедиции — опытные каякеры. Маршрут не из легких: участникам предстоит преодолеть 12-километровый волок между речными системами, часть пути — против течения, а также пройти сложные участки, включая перекаты и порожки, непроходимые по воде. Одним из самых трудных отрезков обещает стать река Уза с ее болотистой местностью и сильно заросшими берегами.