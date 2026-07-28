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Из Пскова в Великий Новгород на каяках: стартовала экспедиция «Путь воды»

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Из Пскова стартовала водная экспедиция «Путь воды» — переход на каяках и байдарках до Великого Новгорода, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Константин Красильников / ПЛН 

Протяженность маршрута составляет 280 километров. Участникам предстоит пройти по рекам Великая, Череха, Уза, Шелонь, Волхов, а также пересечь озеро Ильмень. Финишная точка — стены Новгородского Кремля. Таким образом, маршрут соединит два древних кремля — Псковский и Новгородский.

Выбор даты не случаен: экспедиция приурочена к сезону малой воды, что обусловлено особенностями гидрологического режима. Продолжительность перехода составит 8–9 дней. Формат — полностью автономный: участники самостоятельно обеспечивают себя снаряжением и продовольствием, а места ночлега определяют по итогам дневного перехода.

 

В составе экспедиции — опытные каякеры. Маршрут не из легких: участникам предстоит преодолеть 12-километровый волок между речными системами, часть пути — против течения, а также пройти сложные участки, включая перекаты и порожки, непроходимые по воде. Одним из самых трудных отрезков обещает стать река Уза с ее болотистой местностью и сильно заросшими берегами.

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