Черногория введет визы для граждан РФ

МИД Черногории сообщил о введении виз для россиян с 1 ноября.

«Правительство Черногории 23 июля приняло решение о дополнении постановления о визовом режиме, согласно которому гражданам <...> Белоруссии, КНР, России, Саудовской Аравии и Турции с 1 ноября необходима виза для въезда», — заявило ведомство.

До 31 октября они смогут посещать страну без разрешительных документов на срок до 30 дней. В министерстве пояснили, что эта мера необходима для согласования визовой политики республики с ЕС.

Глава пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов ранее отмечал, что Черногория остается нишевым направлением для соотечественников из-за отсутствия прямого авиасообщения. По его словам, ажиотажного спроса на этом направлении не ожидается. Однако в этом сезоне он остается стабильным, а бронирования продолжаются, пишет РИА Новости.