Туризм

Турпоток из России в Дубай в начале года вырос на 76%

Согласно данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в 2023 году российские туристы массово отправляются на отдых в ОАЭ, в частности, в Дубай. Отмечается, что по сравнению с показателями допандемийного 2019 года поток российских туристов, отправляющихся в Дубай, вырос на 76%.

В январе и феврале 2023 года в Дубай прибыло 3,1 млн иностранных путешественников, сообщает runews24. Первое место по турпотоку заняла Индия. Жители России оказались на втором месте. За первые два месяца текущего года в Дубае отдохнули в общей сложности 229 тысяч российских туристов.

Стоит отметить, что стоимость тура на четыре ночи с перелетом и размещением в отеле категории три звезды составляет от 100 тысяч рублей на двоих, а путевка на шесть ночей в пятизвездочном отеле обойдется россиянам от 520 тысяч рублей.