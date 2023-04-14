Туризм

Псков вошел в топ популярных российских городов для сити-туров

Санкт-Петербург стал самым востребованным направлением среди туристов, желающих осматривать городские достопримечательности. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе. Псков также вошел в этот рейтинг.

Вместе с Северной столицей в тройку лидеров вошли Москва, занявшая второе место, а также Казань. Помимо этого, туристы также достаточно часто выбирают путешествия в Самару, Калининград, Тулу, Нижний Новгород, Ярославль и Псков, сообщает runews24.

По словам экспертов, в последнее время сити-туры набирают все большую популярность среди семейных туристов. Средняя продолжительность путешествия длится в среднем от трех до четырех дней.

При этом стоимость сити-тура в Северную столицу составит от 12 до 17 тысяч рублей на одного человека, а в Москву — от 12 до 15 тысяч рублей.