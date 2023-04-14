Туризм

Отдых в санаториях в Псковской области вошел в топ-3 недорогих на Северо-Западе России

Отдых в санаториях в Псковской области вошел в топ-3 недорогих на Северо-Западе России. Об этом Псковской Ленте Новотсей сообщили в сервисе бронирования путевок Санатории-России.рф.

Портал бронирования Санатории-России.рф представил рейтинг российских регионов по доступности отдыха в санаторно-курортных учреждениях летом 2023 года.

По данным портала, в Северо-Западном федеральном округе самый дешевый отдых в санаториях Псковской области (5,2 тысячи рублей в сутки), в Коми и Ненецком автономного округе (по 5 тысяч), а самый дорогой - в Карелии (6,7 тысяч).

В стоимость отдыха включены проживание в номере категории люкс, трехразовое питание и лечебно-оздоровительные процедуры. Дешевле всего в стране летний отдых обойдется в санатория Дальнего Востока - до 4,2 тысяч рублей в сутки, а дороже всего - в санаториях Краснодарского края (8,2 тысячи).

По словам члена правления Национальной курортной ассоциации Евгения Терентьева, высокий спрос повышает цены на услуги санаторного отдыха, но с увеличением стоимости потребитель предъявляет повышенные требования к комфорту и сервису, что не всегда происходит.