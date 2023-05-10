Туризм

Дно и Печоры вошли в рейтинг бюджетных направлений на поезде из Петербурга на май

Псков, Дно, Плюсса и Печоры вошли в рейтинг бюджетных железнодорожных направлений из Санкт-Петербурга на май. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в сервисе путешествий «Туту».

Из Санкт-Петербурга на поезде, заплатив до 1 000 рублей за билет в одну сторону, можно уехать в Псковскую область и Новгородскую область, а также в Республику Карелия. К примеру, средний чек за поездку в Великий Новгород находится на уровне 770 рублей в одну сторону, за билет в Псков платят в среднем 925 рублей, в Лахденпохью — 934 рубля. А лидер рейтинга — Плюсса (средний чек — 655 рублей в одну сторону).

Немного выходит за бюджет в 1 000 рублей билет в Сортавалу (средний чек — 1 056 рублей в одну сторону), Валдай (1 091 рубль) и Печоры (1 104 рубля). Средние чеки за поездку в Бологое и Торжок Тверской области находится на уровне 1 121 рубля в одну сторону и 1 242 рублей соответственно.