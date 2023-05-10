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Почти 20% псковичей считают, что летний отпуск лучше провести на море

12.05.2023 20:20|ПсковКомментариев: 0

Жительницы Пскова считают, что на это лето лучше запланировать поездку на море, мужчины же — за отпуск дома. Рассуждая о том, где лучше всего будет отдыхать этим летом, каждый шестой пскович назвал поездку на любое море (18%).

По данным сервиса SuperJop, 13% опрошенных думают, что лучше остаться дома. Каждый девятый считает оптимальным решением отдых на даче или в деревне (10%). Каждый десятый уверен, что лучше во время отпуска находиться в России.

За отпуск в Крыму — 6% респондентов. 5% голосов набрали курорты Краснодарского края. Также 4% за то, чтобы провести отпуск на речке или озере. Еще 4% — отправиться в любую дружественную зарубежную страну. Такие традиционные для горожан заграничные направления как Турция и Египет выделены отдельно, они набрали 2 и 1% голосов соответственно.

2 из 100 псковичей против отпуска этим летом: «Никаких отпусков! Только работа!». По 3% назвали лучшим летним времяпрепровождением путешествие по городам родной страны и отшельничество («Там, где тихо. Подальше от людей»). По 1% голосов у таких вариантов отдыха, как поход в горы, путешествие на Байкал, в Дагестан, Абхазию и на азиатскую часть континента. У женщин в приоритете — отдых на море или даче, у мужчин — дома.

Теги: #отпуск
Источник: Псковская Лента Новостей
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