Туризм

Рейтинг самых привлекательных мест для летнего отдыха возглавил Иерусалим

Первую строчку рейтинга сервиса ClubMed самых привлекательных мест для летнего отдыха занял Иерусалим, набрав 74,2 из 100 баллов.

По информации сервиса, главное достоинство столицы Израиля — почти полное отсутствие дождей летом и долгий световой день. Однако судя по результатам опроса, местные жители сами стремятся покинуть Иерусалим летом, перебираясь на время в более прохладные локации.

Например, эти жители предпочитают отправиться в Лондон, Амстердам, Париж и Вену, уточняет RuNews24.

Вторую строчку занимает город Марракеш в Марокко, а серебро взял индийский штат Гоа.