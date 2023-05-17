Туризм

Туроператоры начали формировать пакеты в Грузию

Полноценное возвращение Грузии на туристический рынок активизировало турбизнес и путешественников. Туроператоры уже начали формировать в страну организованные программы, рассчитывая в ближайшее время предложить поездки с прямым перелетом. Вырос и потенциальный спрос россиян на отдых в Грузии.

Однако до реальных продаж туров дело пока не дошло: туристы ждут появления более выгодных предложений. Эксперты же полагают, что удовлетворить растущий спрос туроператорам будет сложно из-за ограниченного объема авиаперевозки, сообщает «Коммерсантъ».

Туроператоры начали предлагать путешественникам организованные туры в Грузию, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Сейчас программы могут формироваться на базе стыковочных рейсов, а с 19 мая, вероятно, появятся предложения, включающие прямые перелеты, пояснbk он.

В Fun&Sun сообщили, что экскурсионные программы уже добавлены на сайте компании, в ближайшее время появятся предложения по турпакетам.

Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин рассчитывает на появление предложений по турпакетам к концу недели. Пока компания увеличивает базу отелей в Грузии — за последнюю неделю их число выросло с пяти до 18, говорит он. В «Русском экспрессе» есть предложение наземного обслуживания и на базе стыковочных рейсов.

Напомним, действовавший с лета 2019 года мораторий на перелеты в Грузию вместе с рекомендацией туроператорам не продавать туда организованные туры был отменен 10 мая, 15 мая стало известно о намерении «Азимута» с 19 мая запустить перелеты в страну самолетами российского производства. Разрешение властей получено на семь рейсов в неделю. Аналогичную частоту согласовал и перевозчик Georgian Airways с 20 мая, продажи билетов на сайте компании начались вечером 16 мая.