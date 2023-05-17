Туризм

Ажиотажа на отдых в Грузии в Псковской области пока нет — Светлана Баранова

Ажиотажа на отдых в Грузии в Псковской области пока нет. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова.

«Я бы не сказала, что псковичи побежали бронировать туры в Грузию, прекрасно понимая, что пока не началась полетная программа (она определенным образом висит под вопросом). Лучше дождаться, когда полетят первые самолеты, чтобы убедиться, что, действительно, подписанное соглашение и разрешенный график полетов будут осуществляться», - сказала Светлана Баранова.

Смотрите также Российским авиакомпаниям разрешили летать в Грузию

По ее словам, даже при условии действия моратория на перелеты в Грузию, псковские туроператоры, в частности, бюро путешествий «Континент», продавали туры в эту страну. Поскольку 10 мая мораторий отменили, продолжила Светлана Баранова, ожидаются изменения по части трансфера.

«Сейчас мы пересматриваем, перешиваем расписание на те возможности, которые перед нами открылись, потому что ранее мы это делали через республики Северного Кавказа, сейчас будем рассматривать, опять-таки, после возобновления полетной программы, каким образом нам перестроить свои программы, чтобы это было максимально комфортно, удобно», - отметила туроператор.

Эти изменения, возможно, повлияют и на стоимость туров. «Пока сложно прогнозировать, я вижу цифры, которые объявляют центральные новостные каналы и профильные издательства, - 17 тысяч рублей билет в одну сторону. Пока еще Сочи может конкурировать», - считает Светлана Баранова.

Смотрите также Туроператоры начали формировать пакеты в Грузию

По мнению туроператора, хорошо, что перелеты в Грузию, по планам, будет осуществлять компания «Азимут»: «Радует, что первым национальным перевозчиком, который получил разрешение на полеты в Грузию, стал "Азимут", который хорошо известен псковичам и в принципе всем нам понятен. Поэтому надеемся, что свою достаточно высокую марку они будут держать и на открывшемся направлении».

Ранее сообщалось, что в Псковской области падает спрос на отдых.