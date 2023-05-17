Туризм

Эксперт о росте цен на отдых: Зарплаты псковичей никак не поспевают

Цены на отдых на курортах России и за границей сильно выросли, а увеличение заработных плат в Псковской области не поспевает за этими изменениями, в связи с чем спрос на отдых падает. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова.

«Я бы вообще не сказала, что в этом году какой то ажиотажный спрос на отдых. Возможно, это связано с тем, что отдых и в России, и в Турции очень сильно подорожал, а зарплаты жителей Псковской области, к сожалению, за этим не поспевают никак», - обратила внимание Светлана Баранова.

По ее словам, отдых в Сочи и в Турции, например, подорожал на порядка 50%.

«При этом и среднюю зарплату у нас достаточно приличную по региону объявили. Наверное, помимо цен, тут сказывается тревожность последних лет. В отказе от отдыха где-то за границей, даже если эта заграница достаточно близкая, сказываются, в первую очередь, определенные предубеждения», - считает председатель Псковского областного союза туриндустрии.

Ранее сообщалось, что в Псковской области существенно вырос спрос на отдых в Минеральных Водах Ставропольского края.

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Напомним, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по Псковской области за январь-февраль 2023 года, по оценке, составила 39 778 рублей и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2022 года на 13,3%.