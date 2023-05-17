Эксперт о росте цен на отдых: Зарплаты псковичей никак не поспевают

Цены на отдых на курортах России и за границей сильно выросли, а увеличение заработных плат в Псковской области не поспевает за этими изменениями, в связи с чем спрос на отдых падает. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова.
По ее словам, отдых в Сочи и в Турции, например, подорожал на порядка 50%.
«При этом и среднюю зарплату у нас достаточно приличную по региону объявили. Наверное, помимо цен, тут сказывается тревожность последних лет. В отказе от отдыха где-то за границей, даже если эта заграница достаточно близкая, сказываются, в первую очередь, определенные предубеждения», - считает председатель Псковского областного союза туриндустрии.
Ранее сообщалось, что в Псковской области существенно вырос спрос на отдых в Минеральных Водах Ставропольского края.
Напомним, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по Псковской области за январь-февраль 2023 года, по оценке, составила 39 778 рублей и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2022 года на 13,3%.