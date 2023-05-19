Туризм

Когда выгоднее всего покупать туры, рассказал эксперт

Выгоднее всего покупать туры с конца мая до начала июня, так как стоимость проживания в гостиницах значительно снижается, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

По его мнению, после высоких цен в начале майского сезона цены значительно проседают. Вторым периодом спада цен представитель Российского союза туриндустрии назвал осень. Цена на средства размещения снижается на 10—15% с 1 октября, пишет RuNews24.

«После высокого майского сезона очень серьёзно проседают цены. Дети ещё готовятся к экзаменам, взрослые уже нагулялись. Но цены очень привлекательные, хотя разница между концом мая и июнем небольшая», — сообщил Юрий Барзыкин.

Он подчеркнул, что российским путешественникам выгоднее покупать обычный тур без дополнительных услуг, которые можно докупить, это касается и таких дополнительных услуг, как экскурсии.