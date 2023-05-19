Туризм

В Псковской школе туризма состоялся выпускной

Более 30 псковичей получили сертификаты об успешном окончании школы начальной туристской подготовки и значки «Турист России», норматив на который выполнили в процессе обучения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в «Псковской школе туризма».

Фото здесь и далее: «Псковская школа туризма»

Как пояснили в организации, «Псковская школа туризма» – место, где взрослые псковичи, желающие разнообразить жизнь, учатся самостоятельно путешествовать с палаткой.

Обучение длилось три месяца – всю весну. Каждый участник школы туризма обучился технике пешеходного и водного туризма, скалолазанию, ориентированию на местности, правилам оказания первой медицинской помощи, психологии малых групп. Разобрался с составом базового комплекта личного и группового снаряжения необходимого для организации похода выходного дня с ночевкой или спортивного похода 1 категории сложности.

«Ну, и собственно сходил в походы по нашей прекрасной Псковской области, в ходе которых приобрел практику организации бивуака, питания в походе и так далее», - добавили в школе.

«Псковскую школу туризма» организует и проводит Городской клуб туристов, которому в этом году исполняется 60 лет.