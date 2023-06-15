Туризм

Авиаперелет в эконом-классе для псковичей стал дороже на 75%

Перелет в салоне экономического класса самолета в Псковской области в мае стал дороже на 75,7%. В целом цены в регионе выросли на 0,4% (по России – на 0,3%). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Также заметно выросли цены на поездку на отдых на Черноморское побережье России и в Крым – на 27,4%, проживание в гостинице 4* – на 15,9%, услуги зарубежного туризма – на 11,8% (из них: на поездки в страны Закавказья – на 17,6%, поездку на отдых в Турцию – на 17,2%, поездки в отдельные страны Средней Азии – на 10,4%). Тарифы на услуги железнодорожного транспорта выросли на 6,2%.

Из бытовых услуг более других выросли цены на женскую стрижку – на 1,5%.

Одновременно снизились цены на поездку на отдых в Египет – на 5,1%, поездку на отдых в ОАЭ – на 4,2%.

Напомним, инфляция в мае в Псковской области составила 1,97% (на все товары и услуги), базовая инфляция - 1,28%.