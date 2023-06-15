Туризм

Санаторий «Голубые озера» получил грант на обновление оборудования

Санаторий «Голубые озера» получит более 1,5 миллионов рублей по программе предоставления грантов в виде субсидий из областного бюджета в 2023 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Всего на конкурс поступило более 40 заявок по различным направлениям на развитие туристической инфраструктуры Псковской области. От профсоюзов участниками конкурса выступили база отдыха «Алоль» и санаторий «Голубые озера». Всего от профсоюзных учреждений было подано четыре заявки по благоустройству пляжей, спортивных площадок и приобретению туристического оборудования.

Гранты будут реализованы до конца этого года.

«Для нас, безусловно, важна такая сильная поддержка развития туристической отрасли в регионе. Наши учреждения, санатории и базы отдыха, некоммерческие. Мы не извлекаем прибыль, все средства от реализации путевок идут на самообеспечение, ремонты и реализацию льготных программ для жителей области. Поэтому помощь в приобретении оборудования для еще более комфортного и разнообразного отдыха туристов от правительства Псковской области – большое подспорье», - прокомментировал результаты конкурса председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.