Туризм

Россияне сократили траты на отдых за рубежом

Траты россиян на отдых за рубежом с 2019 по 2021 годы сократились на 23 миллиарда долларов, в то время как аналогичные расходы в России выросли на эту же величину, заявил на ПМЭФ вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Если в 2019 году наши граждане потратили на туризм за рубежом 35 миллиардов долларов, то в 2021 году эта цифра составила 11,4 миллиарда долларов. Аналогичные расходы в России за эти же два года выросли на более чем на 23 миллиарда до 94 миллиардов долларов», - приводит слова Чернышенко РИА Новости.

«Вот эти 23 миллиарда я назвал бы органическим ростом перетекания. Это не увеличение какого-то спроса. Это просто деньги тех туристов, которые не поехали за рубеж, а отправились в путешествия по России. Но это достаточно узкий сегмент населения - 7%. Задача - сделать так, чтобы этот спрос увеличивался», - добавил он.

Вице-премьер отметил, что для этого нужно в первую очередь заниматься созданием инфраструктуры. «И мы этим занимаемся в рамках нацпроекта: финансируя в сопутствующую инфраструктуру к туристическим местам и субсидируя процентные ставки, чтобы можно было инвестору построить гостиницу, а дальше все остальное - маршруты, туристические коды городов», - указал Чернышенко.

Пот этом вице-премьер отметил, что турпоток по России уже начал расти и приближаться к допандемийным показателям. «Ситуация уже улучшается: за первый квартал выросла загрузка отелей в России на 14%, а турпоток - на 17%. Это, несмотря на то, что южные аэропорты закрыты», - указал он.