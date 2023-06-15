Туризм

Курорты внутри страны и в Абхазии признаны наиболее бюджетными для россиян

Курорты России и Абхазии признаны наиболее бюджетными туристическими направлениями для отдыха россиян летом 2023 года. Информация об этом опубликована на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

При этом, по мнению турэкспертов, в первой половине июля стоимость туров вырастет в среднем на 16% по сравнению с июнем. На данный момент средняя стоимость тура в Абхазию составляет 73 тысячи рублей, пишет RuNews24.

Вместе с ростом популярности отдыха в Абхазии среди жителей России падает интерес к путешествиям в ОАЭ и Египет.

Кроме того, также растет и число проданных туров по России. Так, отдых в Сочи подешевел примерно на 15% по сравнению с прошлым годом. Сейчас поездка на популярный отечественный курорт обойдется россиянами примерно в 91 тысячу рублей.

Стоимость путешествия в Санкт-Петербург вместе с оплатой дороги и проживания составит порядка 57,5 тысячи рублей.