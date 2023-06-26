Туризм

Будущие специалисты сферы туризма региона познакомились с объектами Псковского музея

Студенты 1 курса направления «Туризм» ПсковГУ в рамках ознакомительной практики посетили музейный квартал Псковского музея-заповедника 26 июня. Основная цель визита – изучить объекты культурно-познавательного туризма и составить целостное представление о развитии данного направления в городе и регионе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Организатор экскурсий Анна Зубарева провела обучающихся по главному зданию музея, Картинной галерее и Поганкиным палатам. Ребята узнали об истории музейных объектов, особенностях архитектуры, процессе восстановления.

Далее ознакомительная экскурсия продолжилась в Палатах у Сокольей башни. Главный специалист Центра музейной педагогики Елена Коваль подготовила для студентов полноценное методическое занятие и раскрыла историю старинных палат.

Мероприятие организовано совместно с Псковским областным союзом туриндустрии, добавили в пресс-службе.