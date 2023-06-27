Туризм

Куклы из соломы и производство сыров: в Пскове представили туристский потенциал Красногородского района

Презентация туристских возможностей и потенциала Красногородского района состоялась в Туристском информационном центре региона сегодня, 28 июня, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Руководитель Туристского информационного центра Лариса Семашко напомнила, что Красногородск был создан в 1464 году.

«Красногородский район очень интересен. Красногородск был создан в 1464 году, как укрепительная крепость, которая называлась Красный Городец. Она охраняла западные рубежи нашей Псковской области. Там много достопримечательностей, и нам очень приятно, что в 2022 году мы приняли участие в проекте Платишино. Вместе с туроператорами мы посетили село, где увидели уникальные объекты, а затем разработали проект и выступили с ним на федеральном уровне. И он сегодня вошёл в проект Серебряного ожерелья», – сказала она.

В своём выступлении глава Краснодарского района Валентина Понизовская подчеркнула, что у него есть древние корни. Так, в следующем году Красногородск отметит 560-летие посёлка, а сам район образовывался чуть позднее – в прошлом году муниципалитету исполнилось 95 лет.

Затем участникам показали четыре фильма, рассказывающие об истории и достопримечательностях района. Для гостей центра подготовили продукцию крестьянского хозяйства – это и хлеб, и козий сыр, и выпечка. Также район представил фотовыставку местных достопримечательностей и выставку работ местных мастеров, которые продемонстрировали украшения ручной работы, вышивку бисером и крестиком и другие виды творчества.

Валентина Понизовская особо отметила мастеров Красногородского района. «Сегодня мы с удовольствием приняли приглашение Туристского информационного центра и презентуем наш Красногородский район. Презентуем продукцию наших мастеров: рукодельницы, сыровары, хлебопеки, покажут мастер-класс по изготовлению куклы из соломы, фотовыставка. И это только часть того, чем занимаются наши мастера. Прежде всего нам хочется показать работу наших мастеров, какие умельцы живут у нас в районе, великие труженики. Приготовить хлеб в русской печи стоит большого труда. И этим занимаются переселенцы в наш район из другого государства. Хочется их показывать, что у нас такие люди в районе проживают», – добавила она.

Также на презентации руководитель Покровского сельского Дом культуры Жанна Тарасова провела мастер-класс по созданию кукол из соломы.

«Если делать куклы как оберег, то надо соблюдать каноны. Сегодня мы делаем сувенир в подарок. Траву к сожалению, не привезли, она издалека подвянет. А скоро Иванов день, 7 июля. Иван Купала – 6 июля, а 7 – Цветной Иван. У нас его празднуют, и мы делаем кукол, но из травы и украшаем цветочками. Как говорится у нас, с Иванова дня можно уже рвать и дикорастущие цветы. В букет на Иванов день обязательно, чтобы было 12 разных цветов. Говорили в старину, когда срываешь, то не считаешь, а когда приходишь домой и пересчитываешь, и если есть 12 цветов и больше, то будет счастливый год, если недобрал – что-то не исполнится», – объяснила она.

В заключении Лариса Семашко отметила, что Туристский информационный центр будет и дальше продвигать потенциал Красногородского района. Выставка будет работать две недели.