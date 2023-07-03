Туризм

Билеты куплены, а рейс отменен: отпуск псковичей оказался под угрозой из-за авиакомпании

3 июля авиакомпания «Азимут» сообщила об отмене до конца месяца воскресных рейсов А4605 «Минеральные Воды - Псков – Калининград», а также А4606 «Калининград - Псков - Минеральные Воды». Ранее по этим направлениям осуществлялись перелеты три раза в неделю: по средам, субботам и воскресеньям. Новости застали врасплох псковичей, которые уже раскупили билеты и запланировали отпуск. Кто-то уже отдыхает в других городах и теперь не знает, как вернуться домой. Учитывая, что направления пользуются большим спросом, не будет преувеличением заявить о десятках, а может и сотнях жителей региона, для которых желанный отпуск оказался испорчен.

Что делать тем, кто уже купил билет? Как псковичи восприняли такие новости? Разбирался «МК в Пскове». Подробности здесь >>>>