Туризм

Турпоток в Сочи по железной дороге увеличился на 40% в июне

В июне туристический поток в Сочи по железной дороге увеличился на 40% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает городская администрация.

В течение прошлой недели в город приехали около 233 тысяч человек. Самолётами воспользовались 208 тысяч пассажиров. Через пункт пропуска автомобилей «Магри» прибыло ещё 57, 5 тысяч человек, пишет RuNews24.

В городской пресс-службе отметили, что наблюдается рост турпотока по всем видам транспорта по сравнению с июнем 2022 года.

В городе средняя загрузка жилья для туристов превысила 83%.

В горах занято 74% номеров. В Сочи уже приехал трёхмиллионный турист. Отмечается, что это не предел. Замглавы города Сочи Олег Бурлев рассказал, что планируют принять более 7,2 млн гостей.