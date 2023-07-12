Туризм

Псковская студентка защитила диплом-путеводитель по Пушкинскому заповеднику на «отлично»

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» сегодня представил участникам и гостям своего официального сообществ в социальной сети «ВКонтакте» оригинальную дипломную работу студентки факультета образовательных технологий и дизайна ПсковГУ Дарины Шляпиной.

Здесь и далее репродукции с официальной страницы «Михайловского» ВКонтакте

По итогам практики в «Михайловском» Дарина создала «Дизайн-концепцию путеводителя по Пушкинскому Заповеднику для молодежи 14—35 лет» — красочную книжку, из которой можно узнать о главных локациях музея, о флоре и фауне на его территории, проч., проч. История о приключениях четырёх друзей и их кота Барсика в Святогорье сопровождается более чем двадцатью авторскими иллюстрациями.

В «Михайловском» особо отметили, что диплом Дарины Шляпиной на сегодняшний день — первая квалификационная работа, не только подготовленная в рамках соглашения о сотрудничестве между университетом и музеем, но и уже защищённая, причём защищённая на «отлично».

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В заповеднике также уточнили, что творческую практику в «Михайловском» в этом году прошли несколько студентов разных факультетов ПсковГУ. Материалом для их исследований стала информация по ряду направлений деятельности этого федерального учреждения культуры, являющегося, по сути, районообразующим предприятием.